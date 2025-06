Descubrimos que Plutarco es el que cometió el fraude por el que acusaron a Juan Carlos

Uno de los grandes objetivos de Eva no sólo es recuperar el amor de Helena, sino limpiar su nombre y descubrir a los verdaderos responsables del enorme fraude del que fue víctima la empresa Grupo Imperio. Es una tarea complicada porque además tiene que evitar que descubran su verdadera identidad. No es fácil para Juan Carlos que, cada día que pasa, se siente más cómodo junto a Helena. Ahora está pasando una temporada en el nuevo apartamento de ella y, aunque Helena le pide que duerman juntas, Eva mantiene las distancias, no sólo porque no quiere que la descubra, sino porque no sabe cómo podrá reaccionar si comparten cama.

La realidad es que el fraude supuestamente cometido por Juan Carlos es un asunto que se intenta evitar hablar en la empresa, pero Helena cada vez está más interesada en conocer los detalles de lo que ocurrió, pero nadie parece querer dar información e incluso la propia hermana de Don Adriano, prefiere evitar comentar el asunto.

Plutarco está muy enfadado con su cuñado, el que es dueño de la empresa Don Adriano, por su negativa a venderle acciones de Grupo Imperio. Así se lo dice a uno de sus socios en la estafa de 3 millones que cometió y de la que acusó a Juan Carlos. Ahora todos sabemos quién es el verdadero responsable de todo.