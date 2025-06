Un amor a prueba de silencios: Doruk ocultó la verdad sobre el disparo a Erhan y ahora su historia de amor con Asiye pende de un hilo

El hijo ilegítimo de Akif aparece de repente en su vida. Quiere vivir en casa de su padre, y el empresario no tiene más remedio que acogerlo para evitar que revele a su mujer e hijos la verdad sobre su parentesco.

Akif lo matricula en su colegio, donde causa sensación entre las chicas. Sin embargo, él solo tiene ojos para Asiye. La hermana de Kadir comienza a pasar cada vez más tiempo con él. Han congeniado muy bien, y eso despierta los celos de Doruk, que aún sigue enamorado de ella. Aunque los jóvenes han roto su relación, el hijo de Nebahat no se rinde y quiere reconquistarla. Pero la llegada de Kaan será un nuevo obstáculo.

Una mañana en el colegio, Doruk ve a Asiye y Kaan hablando animadamente. Dominado por los celos, intenta llamar su atención piropeando a otra chica delante de su exnovia, esperando provocarla para que vuelva con él. Pero su plan no sale como esperaba. Entonces, decide hablar directamente con Kaan y le deja claro que Asiye es su novia, aunque estén atravesando una mala racha. "Nunca he ido a por una chica con novio", le responde Kaan para tranquilizarlo.

En una fiesta a la que asiste todo el colegio, Kaan coincide con Asiye. Ella se muestra amable con él y le habla de la novela que le prestó, pero él se muestra distante y le confiesa que Doruk le ha prohibido hablar con ella. Asiye se enfurece y va a hablar con su ex. Le recuerda que ya no están juntos y que tiene derecho a hablar con quien quiera. "No te metas en mis conversaciones con Kaan", le advierte con seriedad. Doruk sospecha que Asiye siente algo por Kaan, aunque ella insiste en que solo son amigos.

De camino a casa, Doruk sufre un aparatoso accidente de tráfico mientras enviaba un mensaje a Asiye para hacer las paces. En un cruce, un camión lo embiste, pero afortunadamente no sufre heridas graves. Asiye se entera por casualidad cuando llama a su móvil y un policía contesta, ya que Doruk dejó el teléfono en el coche.

Asiye acude al hospital acompañada de Kadir para interesarse por su estado. Doruk se sorprende al verla y no puede evitar emocionarse. Al final, los jóvenes se reconcilian.

Tras recibir el alta hospitalaria, Doruk regresa al Ataman y le entrega a Asiye tres ramos de flores. "Un ramo por cada mañana en la que no le traje flores al amor de mi vida", le confiesa frente a todos. Además, anuncia públicamente que han vuelto y pide a sus compañeros que corran la voz por todo el colegio.

Decidido a recuperar el tiempo perdido, Doruk le presenta a Asiye una lista de deseos con cosas que se arrepiente de no haber hecho con ella como ir a una feria y mojarse juntos bajo la lluvia. Así que el hijo de Nebahat lleva a su novia a un la feria y pasan un día inolvidable. De camino a casa, Doruk, que no puede ocultar su felicidad ahora que se ha reconciliado con Asiye, le manifiesta a su novia su intención de casarse con ella algún día. ¿Cómo reaccionará la joven?