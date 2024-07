De un compromiso de boda a un funeral: Gülru acepta casarse con Ömer, pero su padre fallece y ella culpa al médico de lo ocurrido

Ömer y Gülru se han reconciliado y el prestigioso médico desea dar un paso más en su relación con la hija de Salih, así que le pide matrimonio y le entrega un anillo que perteneció a su difunta abuela. "Siempre he querido casarme contigo, pero nunca te lo había propuesto", asegura el hijo de Cahide a Çelik. La joven acepta desposarse con él y acaban besándose.

La madre de Ömer, Cahide, ha aprobado la boda de su hijo con Gülru solo para complacer a su hijo, pero ella no deseaba que su primogénito contrajese matrimonio con la joven y así se lo hace saber a Salih. Además, le comunica que sus hijas son todas unas "cazadoras de fortunas" y le enseña unas fotos en las que aparece Çiçek en actitud cariñosa con su nieto Taner y le muestra una analítica donde queda patente que Yonca está embarazada. Cahide le confirma que el padre del bebé que su hija está esperando es del sobrino de Ömer.

El padre de Gülru está enfermo del corazón y este disgusto le ocasiona la muerte pese al intento de Hekimoğlu por salvarle la vida.

Gülru culpabiliza del fallecimiento de su progenitor a su prometido y, tras enterrar a su difunto padre, la joven le pide al médico que se olvide de ella para siempre. "Vete de mi vida y de mi corazón. No quiero ni tus recuerdos", le dice llorando desconsoladamente. El médico le explica que él no ha tenido nada que ver con la muerte de su progenitor. "Yo no le he podido salvar la vida, pero no le he matado", asegura a su novia, pero ya es demasiado tarde. Gülru ya no quiere saber nada de él.