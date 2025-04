Un violento suceso empaña la doble boda de los Iturbide

Martina desea que sus dos hijos, Rogelio y Fernando, se casen al mismo tiempo por la iglesia con Paula e Imelda, respectivamente. Los hermanos no dudan en complacer a la matriarca de la familia.

Llega el día del enlace religioso, y Paula e Imelda contraen matrimonio con los hijos de Martina, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Justo cuando los novios se dan el "sí, quiero", aparece Óscar, quien ha logrado salir de prisión tras agredir a Rogelio, y sin pensárselo dos veces, dispara a Paula. Afortunadamente, la vida de la joven Bernal no corre peligro: la bala solo le ha rozado.

El delincuente es detenido nuevamente, pero Martina, que vive pendiente de las apariencias y del qué dirán, se enfurece con su nuera por el escándalo que se va a desatar tras lo ocurrido. "Nos avergonzaste, y yo sí voy a acabar contigo, te lo juro", le susurra al oído la matriarca Iturbide.

Pero no es la única que muestra su animadversión hacia Paula. Imelda también está muy enfadada con ella por haberle arruinado su boda con Fernando. "Gracias por arruinarme mi boda. No te lo voy a perdonar nunca. Nadie te odia más que yo", le espeta, delante de todos los presentes.

Paula está destrozada. Acaba de recibir un disparo y nadie parece preocuparse por su estado de salud. Solo recibe reproches que terminan por afectarle profundamente. Tras lo sucedido, el banquete se cancela y todos regresan a la mansión.

A la mañana siguiente, los gritos de Imelda despiertan a la familia Iturbide. La esposa de Fernando entra en cólera al ver que los periódicos se hacen eco de lo sucedido en la boda. Para ella, es un escándalo, y no logra controlar los nervios. Además, se enfurece aún más al comprobar que los medios solo se centran en el atacante de Paula y en la boda de su cuñada, sin mencionar la suya. Su suegra le promete que se vengará de Paula por lo ocurrido.

Martina se reúne con su hijo Rogelio en el despacho y le asegura que su esposa no es de fiar. Le dice que Felipe escuchó a Paula y a su tía hablando de la policía. "No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo pone en peligro a mi familia", le dice con firmeza a su primogénito.

Rogelio recuerda que, cuando fue a ver al gobernador de Morelia para hablar sobre Óscar, le informaron de que el agresor ya había estado unas horas detenido en la ciudad, pero un agente corrupto lo dejó en libertad.

Sin dudarlo, Rogelio habla con Paula para que le explique qué relación tiene con Óscar. La joven le confiesa que ha estado acosándola desde hace ya algún tiempo y que ha amenazado de muerte a su tía. Le cuenta que no se lo había dicho para no preocuparlo, y porque pensaba que Óscar estaba en prisión. El heredero de los Iturbide se enfada con su esposa. No entiende por qué le ha ocultado algo tan importante. "Pusiste en riesgo a toda mi familia", le recrimina, dolido.