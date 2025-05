La vida de Cecilia junto a Ignacio comienza a convertirse en una pesadilla llena de malos tratos

La relación entre Cecilia e Ignacio comenzó con un flechazo a primera vista y se ha ido consolidando con el tiempo, a pesar de los problemas que se han mantenido entre Ignacio y los Iturbide y que han supuesto un distanciamiento entre Cecilia y su mejor amiga Paula. Poco a poco las cosas han evolucionado entre ellos y decidieron pasar por el altar. Lo que iba a ser una ceremonia de alegría e ilusión, se convirtió en una bronca monumental y un escándalo después de que Ignacio confesara públicamente que era el hermanastro de los Iturbide. Todo ello provocó una pelea y Cecilia vio cómo su boda quedaba completamente arruinada.

Desde entonces, las diferencias en el matrimonio ha ido creciendo con los días. Cecilia decidió no vivir en la misma casa de Ignacio y su madre, a pesar de la insistencia de él. Cecilia quiere tomarse la situación con calma y reflexionar sobre lo sucedido. Pero las cosas se han ido complicando con el tiempo pues la madre de Ignacio, Irma, no quiere que su hijo está con Cecilia. La hace responsable del distanciamiento con Ignacio y no quiere perder su influencia sobre él. Las disputas entre ambas cada vez son mayores e Irma aprovecha la situación para complicarlo todo más. Se hace la víctima delante de su hijo y finge sufrimientos que no tiene.

Ignacio es una persona desequilibrada emocionalmente y, tras ver a su madre en ese estado, responsabiliza a Cecilia de lo sucedido y la termina golpeando bruscamente. Cecilia no conocía esta cara de su marido y se queda estupefacta y aterrada ante lo que ha sucedido. Al día siguiente Ignacio, más calmado, intenta arreglar lo que ha pasado, pero Cecilia no quiere saber nada de él por el momento.

Pasan los días e Ignacio quiere reconducir la situación con su mujer, pero la intervención de su madre vuelve a complicarlo todo e Ignacio pierde de nuevo los papeles con Cecilia. Ella está muy asustada y no quiere que Paula conozca lo que está sufriendo. Es el momento de pedir ayuda y Cecilia contacta con una amiga para que le busque un buen abogado porque tiene miedo de hablar con Ignacio. Cecilia está completamente destrozada. En estas Ignacio vuelve a verla para pedirle perdón y que le de una nueva oportunidad. Cecilia no sabe muy bien qué hacer, pero termina aceptando con una condición: quiere que Ignacio acuda a terapia para solucionar sus problemas de comportamiento.