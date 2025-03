Martina, la madre de Rogelio, está obsesionada por encontrar a una mujer del nivel adecuado para poder casarse con su hijo

Rodrigo Iturbe no pasa mucho tiempo en casa. Durante una de sus visitas, su madre Martina ha organizado la visita de la familia Campos. Rogelio no sabía nada, pero acude a la cita sin ningún tipo de problemas. Los Campos tienen una hija que se llama Imelda y que conoce a Rogelio desde hace muchos años. El sueño de Imelda pasa por casarse con Rodrigo, pues no sólo le parece atractivo, sino que posee un nivel económico que a ella le gusta especialmente. La madre de Imelda no cree que sea una buena opción, pero su hija no va a parar hasta lograr que Rogelio se enamore de ella

Las preocupaciones de Martina van por otro lado. Teme que tanta presencia de su hijo en la ciudad termine enamorándose de una mujer que no 'le convenga'. Martina anda preocupada y está decidida a poner de su parte para conseguir que su hijo mayor se case con la mujer que ella elija. No va a ser tarea fácil , porque Rogelio no se deja manejar.