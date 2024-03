Las sucias artimañas de Berfin para que Ferman permanezca a su lado

Ferman, el hermano de Zehra, se casó muy enamorado de Berfin, la hermana de Devra, pero, con el tiempo, descubre que su esposa no es la mujer bondadosa y atenta que él conoció. La hija de Behiye se ha convertido en una joven malvada y sin escrúpulos. Ha humillado a su familia, ha maltratado a sus hermanas Elfif y Zehra y lo que aún es peor, y él no lo sabe, es que, ha acabado con la vida de su madre Gülsüm, a la que culpó de perder al bebé que estaba esperando con Ferman. El hijo de Rashit ya no quiere seguir casado con ella y le pide el divorcio.

La joven no está por la labor. Su separación con Ferman, supondría una deshonra para la familia Kirman y su abuela Nujin no se lo perdonaría jamás, así que urde un plan para hacer creer a su esposo que está embarazada y, para atraparlo, le asegura que está dispuesta a abortar si decide seguir adelante con los papeles del divorcio.

El hermano de Elif se lo cree y decide darle una segunda oportunidad. Zehra se queda de piedra al descubrir que se han reconciliado y está esperando un bebé de su hermano. El hecho de que sigan juntos, dificulta a Zehra el poder separarse de Ali. Si el matrimonio se hubiera divorciado, la boda de la pequeña con el hermano de Azad no tendría ninguna válidez y podrían seguir con sus vidas cada uno por su lado. Pero, con lo acontecido, todo cambia.