Zehra y Melek recuperan el tiempo perdido hasta que el malvado Devra vuelve a aparecer en sus vidas

Melek se refugia con Zehra en la casa que tenía su padre Sami junto a un lago. La profesora huye del malvado Devra tras intentar llevarse a su hija cuando estaban en Estambul.

Melek está feliz porque, por fin, puede estar con ella sin que nadie se interponga en su camino. Pero, está preocupada por ella. Ha padecido mucho con la familia Kirman y se siente responsable del sufrimiento de su hija porque no ha podido protegerla. Ahora, lo único que desea es que nadie les vuelva a separar. Zehra lima asperezas con su madre. "No tienes la culpa de nada, has hecho lo que has podido", le confiesa a su progenitora.

Zehra y su madre están felices, ahora, pueden recuperar el tiempo perdido. Pasan las 24 horas juntas y Melek ya no puede pedir más a la vida. "He estado esperándote toda la vida y, ahora, estoy desayunando contigo. ¿Puede haber algo más increíble?", le revela a su hija. Para Zehra, Melek es una buena madre.

Pero, poco dura la tranquilidad. Devra da con el paradero de ellas y aprovecha, un descuido de Melek, para llevarse a Zehra contra su voluntad.

La hija del fiscal no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, ahora, que acaba de recuperar a su hija y se presenta en la mansión de los Kirman con Azad para rescatar a su pequeña. Pero, la matriarca de la familia la trata con indiferencia y malos modales.

Sin embargo, Melek le suplica de rodillas que le devuelva a su hija. "Acabo de recuperarla y quieres quitármela otra vez. ¿Qué quieres de mí?", le pregunta a Nujin entre lágrimas. Pero, no sus ruegos no sirven. Al final, la profesora pierde los nervios y acaba lanzando piedras a la mansión. La madre de Zehra acaba entre rejas.

Cuando llega la pequeña a la mansión con Devra, Azad está fuera esperándola para llevársela, pero los hombres de Rashit no se lo permiten y el hermano de Ali acaba inconsciente en la carretera tras la paliza que los hombres de Rashit le han propinado.

Nujin, al ver a Zehra en la mansión, no duda en darle un bofetón y recompensa a su nieto Devra por haber traído de vuelta a la niña. Por fin, va a ser el señor de la casa y decide celebrarlo por todo lo alto con una gran fiesta. Zümrüt aprovecha la ocasión para comunicar públicamente que no es hijo de Rashit y Behiye sino de Fatma, pero todo el mundo cree que se ha vuelto loca.