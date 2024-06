Zehra se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un envenenamiento

Zehra está celebrando su cumpleaños y está pletórica de felicidad. Ha llegado el momento de abrir sus regalos y, de repente, empieza a encontrarse mal hasta que pierde el conocimiento. Nadie se imagina que Leyla es la responsable de su desmayo. La segunda mujer de Devra le ha envenendado con un fuerte fármaco que una amiga suya del hospital le ha facilitado para que la pequeña pierda el bebé que está esperando.

Melek y Azad llevan a Zehra al hospital y su amiga, la doctora Zeynep examina a la pequeña junto a otro médico. Ambos están convencidos de que la niña, que está embarazada ya de 5 meses, ha sido envenenada.

Cuando la familia de los Kirman escucha a Zeynep hablar de veneno, Leyla no duda en acusar a Melek de ser la responsable del estado de Zehra. Nujin, que es una mujer fácilmente manipulable, llama a la policía para que la profesora rinda cuentas ante la ley. La matriarca no está dispuesta a que le pase algo al hijo de Zhera porque, para ella, es el heredero de los Kirman y no puede morir.

Melek se enfrenta a Nujin, Behiye, Zümrüt y Leyla y les asegura que ella no ha tenido nada que ver con lo ocurrido a su hija. Y, gracias a la ayuda inestimable de Azad, los agentes de policía, que se personan en el lugar tras ser telefoneados por Nujin, se retiran si tomar declaración a la hija de Sami.

Leyla no sabe dónde meterse. Si la analítica, que han realizado a Zehra, revela que ha sido envenenada, está perdida. Así que acude al laboratorio del hospital y manipula los resultadosindicando que la hija de Melek ha sufrido una intoxicación alimentaria.

La joven, que trabaja en el laboratorio, sorprende a Leyla allí y la mujer de Devra, para excusarse, le insinúa que ha modificado el análisis de sangre para que Zehra no sea castigada. Le explica que la pequeña quería abortar sin el consentimiento de su familia política y, si ellos conocen la verdad, acabarán cebándose contra ella. Al final, Leyla logra salirse con la suya.

Zeynep comunica a Melek y a la familia Kirman que Zehra se ha intoxicado con la comida, pero a la profesora no le encaja el resultado de la analítica. Ella se encargó personalmente de comprar todos los ingredientes para celebrar el cumpleaños de su hija. Afortunadamente, la vida de Zehra y de su bebé está fuera de peligro y eso tranquiliza a Melek.

Sin embargo, no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y, cuando llega a casa, escarba entre la basura para comprobar si los productos, que compró para el cumpleaños, están caducados. Pero, no es así, por lo que la profesora sospecha que Zehra ha sido envenenada. Nujin, que está allí con Melek, jura vengarse de la persona que haya intentado lastimar a Zehra y a su bebé. Leyla que presencia todo, está muy nerviosa, especialmente, ahora que no encuentra en la mansión el fármaco que empleó para que la pequeña abortará.