La verdadera identidad de Zehra hace que la desgracia se cebe entre las familias Kirman y Kara

Gülsüm no está dispuesta a que Zehra vuelva a ser maltratada por los Kirman. En esta ocasión, agreden a la pequeña al creer que conoce el paradero de Ali y se niega a decírselo. Pero, nada más lejos de la realidad. La hermana de Elif no sabe dónde está y su madre ya no soporta ver a su pequeña golpeada y atemorizada por lo que la familia de Ali pueda hacer con ella.

Por esa razón, está decidida a contarles a todos que Zehra no es su hija. De esa manera, se anularían ambos matrimonios, el de Zehra con Ali, y el de Ferman con Berfin y así su pequeña podría volver a casa y estaría a salvo.

Cuando Ferman descubre que Zehra no es su hermana, le pregunta a su progenitora quién es su verdadera madre, pero ella no le revela su identidad.

Lo que sí hace es ir a la mansión de los Kirman para hablar con la matriarca Nujin, pero Behiye se lo impide. Se produce un forcejeo entre ambas y, al final, la desgracia se cierne sobre ellas. La madre de Ferman y Berfin, que estaba agarrada a ella, acaban cayendo al patio interior de la casa desde el piso superior y ambas resultan gravemente heridas.

Berfin y Gülsüm son trasladadas en ambulancia hasta el hospital más cercano. A la mujer de Rashit la tienen que operar de urgencia porque ha sufrido una hemorragia interna. Todo sale bien y consigue salvar su vida. Y, la mujer de Ferman pierde el bebé que estaba esperando. El hermano de Zehra se arma de valor y le cuenta a su mujer la verdad y ella culpa a Gülsüm de haber asesinado a su hijo.

Por otra parte, Behiye habla en el hospital con Rashit y le comunica que debe evitar, por todos los medios, que su mujer cuente que Zehra no es su hija. Si Nujin y Kadim descubren la verdad, podría ocurrir una desgracia entre ambas familias.

Rashit habla con Zehra y la pequeña le cuenta que ya sabe que no es hija de ellos. El patriarca de los Kara intenta convencer a la niña de que su madre se ha inventado esa historia para salvarla la vida. "Es cosa de tu madre, se siente culpable porque no quería entregarte...Se lo ha inventado todo para intentar salvarte", le afirma su padre. De nuevo, Rashit vuelve a engañar a la pequeña.