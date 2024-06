¡Todo se complica! Zehra corre un grave peligro y Melek permanece encerrada en la mansión de los Kirman

Cuando parecía que por fin Zehra y Melek iban a poder estar juntas y empezar una nueva vida lejos de Harmanli y de Devra, todo se complica. Melek acaba prisionera en la mansión de los Kirman y Zehra corre un serio peligro. Se oculta en la casa de la doctora Zeynep y Havin y Şiyar lo descubre.

El malvado hombre no desea hacer ningún daño a la pequeña solo quiere encontrar al hermano de Zeynep para vengarse de él, así que idea un plan para salirse con la suya.

Accede a la vivienda de la doctora y encuentra a Zehra en el comedor. La pequeña, asustada, pide ayuda a Havin que se encuentra en el exterior de la casa hablando con los hombres de Devra. Como no consigue hacer callar a la hija de Melek, Şiyar se la lleva de allí retenida y deja a Havin inconsciente en el suelo tras golpearla fuertemente en la cabeza.

Esconde a la pequeña en una casa abandonada en medio del bosque. Su intención es hacer chantaje a la amiga de Melek para que le revele cuál es el paradero de su hermano. Zehra teme que pueda confesar a Devra y a los Kirman que está viva. El malvado hombre le asegura que si el hijo de Behiye descubre que no ha muerto, jamás dejará que ella y su madre empiecen una nueva vida lejos de él.

Azad y Zeynep llegan a casa y se sorprenden al ver a Havin tumbada en el suelo. La joven no ha visto quién se ha llevado a Zehra. Pero, pronto, descubre que ha sido Şiyar al enviar a la doctora unas fotos de Zehra junto a él. Comunica a Zeynep que si no le revela dónde está su hermano, Devra y todo Harmanli sabrán que la pequeña no ha fallecido. Pero, hay algo que el perverso hombre no sabe: la doctora no sabe quién es su hermano. ¿Qué van a hacer ahora para poder rescatar a la hija de Melek?