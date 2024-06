El secreto de Devra y Behiye, al descubierto: Zehra descubre que Kadim ha sido secuestrado y, ahora, su vida corre peligro

Nujin decide llevar a Zehra a la casa del viñedo que tienen los Kirman hasta que dé a luz. La pequeña no quiere separarse de su madre, pero la matriarca de la familia ya ha tomado una decisión y no está dispuesta a ceder ante la petición de la hija de Melek. Zehra estará bajo la tutela de Zümrüt y Azad vivirá con ellas.

Cuando llegan a la casa, que se encuentra en medio del bosque, la niña escucha un extraño ruido que proviene del ático. Se asusta y le pide a la madre de Alí que suba a comprobar si hay alguien arriba.

Zümrüt coge una escopeta de la vivienda y, cuando se dispone a subir por las escaleras, aparecen Devra y Behiye. No se imaginan que en la buhardilla está Kadim, que ha sido secuestrado por su hijo. El malvado hermano de Berfin sube al desván y, para su sorpresa, Kadim, que estaba maniatado, se ha liberado. Pero, Devra consigue reducirlo. Para salir del paso, confiesa a Zehra y a su tía Zümrüt que el ruido provenía de un gato. Pero, la hija de Melek duda de su palabra.

Behiye y Devra deciden llevarse de la casa de campo a Kadim para que nadie descubra que está retenido allí y planean hacerlo de madrugada cuando todos duermen. Pero, Zehra vuelve a escuchar un ruido procedente del ático y avisa a Azad. El hijo de Cemal sube a la buhardilla y sorprende a su tía en las escaleras. Devra y Kadim se han escondido en el desván al oír unos pasos y Behiye, para no levantar sospechas, le asegura a Azad que ha subido a cerrar una ventana del ático que hacía mucho ruido. El joven cierra la puerta con llave encerrando a Devra y a Kadim allí.

A la mañana siguiente, aprovechando que Zehra debe acudir al médico para hacerse una chequeo, Behiye se hace con la llave del desván y abre el ático. La malvada mujer y Devra obligan a Kadim a escribir una carta contando todas sus atrocidades a la familia. La intención de la nuera de Nujin es que su esposo se suicide. Zehra regresa a casa a coger un colgante que le dio Azad que se le ha olvidado y descubre que Devra y Behiye han secuestrado a Kadim. Intenta huir, pero el malvado marido de su madre acaba atrapándola.

Devra traslada a Zehra a una casa abandonada para interrogarla. Quiere saber qué ha escuchado y la pequeña le revela, inocentemente, todo lo que ha oído. Le confiesa que ha visto a Kadim en la buhardilla y que ha descubierto que él mató a su propio hermano Cemal. El malvado hijo de Behiye no sabe qué hacer con la hija de Melek. Si la deja en libertad, la niña podría contar todo lo que sabe.

Melek y a Azad están buscando a Zehra. El malvado hijo de Kadim está muy preocupado porque Melek ha denunciado la desaparición de su hija. Behiye le propone a Devra matar Zehra. "Si decide contar todo lo que sabe, nos podría poner en una posición muy mala", le dice a su hijo, a lo que Devra le contesta: "Eso no lo puede hacer, cómo voy a mirar a Melek a la cara después de matar a su hija", le contesta angustiado. Behiye no está dispuesta a arriesgarse. Si su hijo no se atreve, ella misma se encargará de acabar con la vida de Zehra.