Los resultados de ADN revelan que Zehra no es hija biológica de los Kara: así reaccionan los Kirman

El abogado, que lleva el caso de Zehra, ya tiene los resultados de la prueba de ADN. La pequeña no es hija de Rashit y Gülsum. La noticia no puede hacer más feliz a la hermana de Elif, a Azad y a Melek. Que no sea la hija biológica de los Kara, significa que su matrimonio con Ali Kirman se puede anular. Zehra está pletórica de felicidad, pero, por otra parte, no sabe cómo digerir que sus progenitores, no son, en realidad, sus padres biológicos. El abogado les recomienda que, para agilizar los papeles del divorcio, traigan lo antes posible a Ali para que firme la demanda.

Azad se acerca a la mansión familiar en busca de su hermano. De camino, al abogado, Zehra explica a su marido que los resultados de la prueba de paternidad han demostrado que ella no es hija de Kashit. Ali no puede evitar emocionarse y le da las gracias a Zehra por no haberse rendido ante la adversidad. El joven firma la demanda y Devra, que los sigue, no duda en contar a sus padres Kadim y Behiye lo ocurrido.

Los tíos de Azad están muy preocupados. Si la matriarca de la familia, Nujin, llegara a descubrir la verdad, podría tener consecuenias nefastas para todos. Para abuela, lo ocurrido es una deshonra familiar y rodarían cabezas y así se lo hace saber Kadim a Rashit. Además, le revela que posiblemente su madre ordene su muerte por mentirles. "Vas a tener que pagar esta traición con tu vida", le asegura el padre de Devra al progenitor de Ferman.

Behiye idea un plan junto a su marido y Rashit para cargar con toda la culpa a Azad. Quieren que Nujin se sienta traicionada por su nieto predilecto. Cuando Azad, Ali y Zehra llegan a la mansión, tras firmar la demanda del divorcio, Kadim no para hasta conseguir que el hijo de Zümrüt revela a Nujin la verdadera identidad de Zehra.

Rashit, que es un hombre despreciable y capaz de vender a un hijo para beneficiarse económicamente, explica a la abuela que Azad y Melek le obligaron a ir hasta Estambul para hacerse la prueba de ADN. Asegura, ante los Kirman, que él siempre ha querido a Zehra como a una hija y que su mujer Gülsüm dio la vida por ella. Todo esto sobrepasa a Nujin y prefiere no pronunciarse al respecto.

A la mañana siguiente la matriarca decide poner tierra de por medio y refugiarse en la casa de campo que posee la familia. Pero, antes de abandonar la mansión, se dirige a cada uno de los Kirman. Acusa a su hijo Kadim y a su nuera de mentirosos. A Ali le confiesa que le ha avergonzado. "Has atentado contra el honor de toda la familia", le asegura. Y, a Azad, que siempre ha sido su nieto favorito, le revela que le ha decepcionado.