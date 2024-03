La radical decisión de Zehra que rompe el corazón de Melek

Zehra vuelve a la mansión de los Kirman, pero, a cambio, debe cumplira raja tabla las condiciones impuestas por Nujin. La abuela no está dispuesta a que la pequeña vuelva a jugársela y le deja las cosas claras desde el primer momento.

La matriarca le prohibe relacionarse con Melek y que siga buscando a sus verdaderos padres. Le confiesa que, si no respeta sus normas, la expulsará de la mansión y Elif se convertirá en la nueva esposa de Ali.

Zehra está muy triste porque para ella Melek es casi como una madre. Siempre ha velado por ella y le ha ayudado en todo lo que ha podido. Pero, quiere protegerla y no desea, además, que su hermana Elif vuelva a sufrir, así que el día que Melek va a visitarla, Zehra se muestra fría y distante con ella delante de toda la familia Kirman. "No quiero que interfieras en mi vida. Estoy cansada de perseguir sueños imposibles. Ya no quiero verte más", le comenta a la profesora hieriendo sus sentimientos. Melek no entiende por qué razón la hija de Rashit se comporta así con ella y abandona la mansión abatida.

Días más tarde, Devra, que se encuentra casualmente con la hija de Sumi, le revela que Zehra reaccionó así con ella para salvarla y velar por la seguridad de hermana Elif. El hijo de Behiye reconoce que la pequeña es muy valiente y tiene coraje, al igual que la profesora.