El plan de Azad y Zeynep surte efecto: todos creen que Zehra ha muerto, pero, en realidad, sigue con vida

Melek, al final, toma una decisión drástica sobre el futuro del hijo de Zehra. Como no tiene valor para acabar con su vida, termina abandonándolo en una mezquita de un área de descanso de camino a la ciudad de Adana. "Mi hija no va a volver, pero quiero que los Kirman paguen por todo lo que nos han hecho. Se me negó poder estar con mi hija y ellos tampoco podrán estar contigo", afirma la hija de Sami mirando a su nieto antes de dejarlo allí.

Mientras tanto, Zeynep y Azad están buscando desesperadamente a Melek sin mucho éxito. A partir de ahí, Esposa Joven da un giro inesperado en su trama. La doctora se acerca a casa de su madre y, para sorpresa de todos, Zehra sigue con vida. Azad y la amiga de Melek idearon un plan para hacer creer a los Kirman que la pequeña estaba muerta y así liberarla, de una vez por todas, de Alí y de su familia.

La pequeña está sufriendo por su madre. Sabe que ella estará muy triste por su pérdida y desea reunirse lo antes posible con ella, pero el hijo de Zümrüt le pide que sea paciente. Un solo error podría arruinarlo todo.

Melek tiene un gran corazón y no quiere tener remordimientos de conciencia, así que regresa de nuevo al lugar donde dejó al bebé para recogerlo. No es capaz de abandonarlo, pero el niño no está allí y tiene que pedir ayuda a Azad.

El hijo de Cemal le cuenta lo ocurrido a Zeynep. Le explica que Melek fue a Adana y dejó al bebé en una mezquita. Zehra escucha parte de la conversación y se muestra muy preocupada al oír que su madre ha huido de la mansión con su hijo recién nacido. El hermano de Alí la intenta tranquilizar.

Azad y Zeynep se reúnen en el área de descanso con la profesora y, cuando están a punto de confesarle que Zehra sigue vida, llega Devra. La hija de Sami le revela a su marido que ha perdido a Cemal y él la intenta animar asegurándola que la policía acabará dando con el paradero del bebé. La profesora recibe una llamada de teléfono de su hija, pero la cobertura no es buena y no consigue oír su voz.

Melek vuelve a la mansión y Zümrüt arremete contra ella al descubrir que ha dejado abandonado a su nieto Cemal en una mezquita. La golpea por todo el cuerpo y la deja malherida. La profesora no hace nada para defenderse. Se siente culpable de lo ocurrido y cree que se merece un castigo.