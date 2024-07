Melek y Zehra no tienen salida: Devra las encuentra y empieza un calvario para ambas

Melek y Zehra acompañan al pastor, amigo de Azad, para cruzar la frontera y así estar fuera de peligro, pero la profesora tiene la mala fortuna de caerse del caballo en el que va montada y no puede proseguir la marcha. Así que Zehra se ve obligada a huir con el amigo del hermano de Alí para no ser capturada por Devra y sus hombres.

El hijo de Behiye da con el paradero de Melek y, al verla, no puede controlar sus impulsos y acaba golpeando fuertemente a la que todavía su mujer. Desea saber dónde está Zehra, pero la profesora no suelta prenda. "Te voy a matar Melek y a tu hija Zehra también", le dice el malvado hijo de Kadim.

Devra regresa a la mansión con Melek. La abuela, al verla, la increpa y le pregunta dónde se oculta su hija, pero la profesora no le revela su ubicación, solo les comunica que su pequeña es libre y que jamás volverán a verla. "Maldigo el día que llegasteis aquí", asegura Nujin muy enojada con ella.

Devra, que está lleno de odio, encierra a su esposa en un cuarto destartalado y la encadena para que no pueda escaparse. "Vas a pasar tu vida en este agujero y morirás aquí", le asegura el hijo de Behiye con desprecio.

Melek se sorprende al ver entrar en el cuarto a Alí, que ha vuelto a la mansión tras pasar varios meses internado en una clínica de desintoxicación por su adicción a las drogas. En su corazón solo hay rencor y se muestra frío con la hija de Sami. "Con los Kirman no se juega. Vas a pagar por todo lo que has hecho", le confirma el hermano de Azad.

Azad descubre que Melek no ha logrado huir y acude a la mansión familiar de madrugada con la intención de liberarla, pero la profesora ya está cansada de huir, así que pide Azad que se vaya y le desea que sea muy feliz junto a Havin, la joven con la que se ha comprometido. El hijo de Zümrüt le intenta explicar que su compromiso con ella no es real, pero Melek parece no escucharle.

Al final, Şiyar y los hombres de Devra encuentran a Zehra. El pastor ha acampado en el bosque con la pequeña, pero, pese a extremar las preocupaciones para no ser vistos, los malvados secuaces del hijo de Kadim dan con ellos y su intención es regresar con la pequeña a la mansión. ¿Qué pasará con Zehra ahora que Alí ha regresado a casa?