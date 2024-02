Melek, a punto de descubrir el gran secreto que sus padres le han ocultado durante años

Los padres de Melek regresan a Estambul, pero Canan, antes de volver a casa, deja una carta a su hija donde le revela el secreto que han ocultado durante años. Le confiesa que Zehra es su hija y le pide perdón por haberla hecho creer que su pequeña murió en el parto.

Canan decide ser sincera, también, con la que ha ejercido de madre de Zehra durante estos 13 años, Gülsüm. Se acerca a su casa a despedirse de ella y le confiesa que le ha revelado a Melek la verdad sobre su hija a través de una carta. La mujer de Rashit está preocupada. Si los Kirman descubren la verdad, podrían anular la boda de Ferman y Berfin y matar a su hijo.

Zehra encuentra en el comedor una carta y al leerla, llora desconsoladamente. Los padres de Zehra se acercan hasta su casa con Elif para hablar con ella y pedirla perdón. Creen que a estas alturas, la profesora ya debe conocer que Zehra es su hija, pero no es así. Descubren que la profesora no sabe todavía la verdad. Parece que ha leído la carta equivocada. Melek está muy disgustada porque recibió un escrito del ministerio de educación informándola que podría seguir ejerciendo como docente en el colegio del pueblo y su padre se lo ocultó.

Kashit no está dispuesto a que Melek descubra la verdad sobre Zehra y una noche, aprovechando que la joven sale a pasear con Azad, entra en su vivienda, sin ser visto, para buscar la carta que Canan ha dejado a su hija, pero no la encuentra. No se imagina que el folio, que la mujer de Sami utilizó para escribir a Melek, es en realidad donde su hija Elif ha plasmado un dibujo y la profesora lo ha colgado en su habitación como recuerdo.