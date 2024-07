Melek le cuenta a Azad el secreto mejor guardado de los Kirkman

Las penalidades de Melek parece que llegan a su final. Ha logrado escaparse del psiquiátrico donde se encontraba encerrada y sometida a diversas terapias agresivas. Ahora, una vez libre, ha contactado con Azad, uno de los pocos que ha estado buscándola para sacarla de aquel macabro lugar. Es el momento de sincerarse con él y contarle un secreto que no olvidará.

Azad se cita con Melek junto al río y la madre de Zehra decide contarle la verdad sobre su familia, sabiendo que es algo que a Azad le va a doler. Melek le cuenta de que Devra no es un Kirkman, sino el hijo de Fatma. Eso supone que el heredero de toda la fortuna familiar no es él, sino Azad. Le han estado engañando todo este tiempo. Azad se queda de piedra, como no podía ser de otra manera.

Ahora lo principal es poner a salvo a Melek y a su hija Zehra. Azad contacta con Devra para decirle que conoce su secreto y que va a acudir a la mansión para hacerlo público. Devra no puede permitirlo, pues perdería su puesto de privilegio entre los Kirkman. Por eso habla con Seyan para que intente matar a Azad.