Melek arremete duramente contra los Kirman a los que culpa de la muerte de su hija Zehra

Se celebra el funeral de Zehra. Melek está abatida y no puede parar de llorar. Todavía no se cree que su hija haya muerto y se resiste a que entierren a su pequeña. "Por favor, Zehra levántate. No puedo vivir sin ti. Eres mi único motivo para seguir adelante", asegura la hija de Sami muy apenada.

Tras recibir sepultura el cuerpo de Zehra, Melek regresa a la mansión acompañada de Devra. Una vez allí, la profesora pierde los nervios al ver las botas de su hija en la calle. En Turquía es tradición dejar fuera de casa los zapatos de un difunto, pero a Melek no le parece bien y así se lo hace saber a los Kirman. "Primero acabáis con la vida de mi hija y, ahora, la echáis como si fuera un perro", afirma la madre de Zehra indignada, a lo que Behiye responde, para salir del paso, que es una costumbre de Harmanli.

La hija de Sami descarga su ira contra la familia Kirman, especialmente, contra Nujin, Devra y Zümrüt. "Vosotros habéis matado a mi hija. La obligasteis a casarse, la torturasteis y la hicisteis tener un hijo a una edad muy temprana", asegura Melek.

Nujin le pide que deje de acusarles injustamente: "No sigas poniendo a prueba nuestra paciencia". Pero, la profesora les sigue culpando de lo ocurrido a su pequeña. "Le arrebatasteis a mi hija su derecho a vivir con tal de tener un nieto y, para que él naciera, habéis sacrificado a mi hija", confiesa enojada.

A Zeynep se le parte el corazón al ver a su amiga tan apenada y le da una pastilla para que se tranquilice. Melek se acerca hasta la habitación de Zehra y se queda dormida en su cama. La profesora sueña con su hija. La ve en su habitación y la niña, con un semblante muy triste, le reprocha no haber cumplido con su promesa de huir de la mansión para empezar una vida juntas. En el sueño, ve, también, a la niña muerta en la cama de Zümrüt. Melek se despierta y busca a su hija por toda la mansión. Cree que no ha sido un sueño y que su pequeña sigue con vida.

Melek consigue vender su casa y entrega parte del dinero, que ha obtenido por ella, a la doctora Zeynep para que ayude a niñas como Zehra que se han quedado embarazadas a una edad temprana. Su amiga le promete a la profesora que no dejará que las tradiciones arruinen las vidas de más niñas inocentes y le pide que luche con ella para hacer frente a estas antiguas tradiciones.