Melek, angustiada al descubrir que... ¡Zehra está embarazada!

Zehra lleva unos días revuelta. Se marea y tiene náuseas. Behiye y Fatma deciden llevarla al hospital para que un médico la examine. Zeynep, la doctora amiga de Azad y de Melek, hace un chequeo a la pequeña de 13 años y descubre que está embarazada de pocos días.

La facultativa asegura a los Kirman que la niña tiene un virus estomacal y que debe guardar reposo. Zeynep confiesa a Melek y Azad que la pequeña está esperando un bebé. La profesora se queda impacta al conocer la noticia y pide a la doctora que interrumpa el embarazo de su hija.

Al principio la médica se opone a la propuesta de la hija de Sami, pero vive una experiencia traumática con una de sus pacientes, una niña, de la edad de Zehra, que ha perdido la vida al dar a luz a su hijo. Esto hace que cambie de opinión. Está decidida a ayudar a Melek. Examinará a Zehra y, si comprueba que su cuerpo no está preparado para un parto, entonces, le practicará un aborto. Pide a Melek y a Azud que no revelen a la pequeña que está esperando un bebé para no traumatizarla.

Zeynep, Melek y Azad idean un plan para sacar a Zehra de la mansión. La doctora acude hasta allí y les cuenta a Nujin y Behiye que en la ecografía, que han realizado a la niña, han encontrado un fibroma en su útero que hay que extirpar porque, de no hacerlo, la pequeña no podrá ser madre en un futuro. ¿Caerán las Kirman en la trampa?