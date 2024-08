El maquiavélico plan de Devra para acabar con la vida de Azad de una vez por todas

Devra está desesperado, los Kirman le han despojado de todos sus bienes y no tiene dinero. A su cargo están Behiye y Leyla y no sabe cómo subsistir, así que decide ir a hablar con su padre que está ingresado en una clínica de rehabilitación para recuperarse de sus lesiones que lo tienen postrado en una cama desde ya unos meses.

El malvado joven no se imagina que su padre ya puede hablar y le pide consejo. Le confiesa lo ocurrido con Azad y él solo ve una salida para solucionar este problema. Solo puede haber un líder en la familia y su intención es acabar con la vida de su primo. Pero, Kadim le anima a no hacerlo. "No lo hagas. Quien debe morir eres tú", le asegura a su hijo.

Devra llega a casa de su hermana Zeynep donde se aloja con Leyla y Behiye. El joven le confiesa a su madre que ha hablado con su padre y que le ha recomendado que no mate a Azad. Kadim siente remordimientos por asesinar a su hermano Cemal y no desea que su hijo cometa el mismo error.

Sin embargo, Behiye, que es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, le anima para que acabe con la vida del hermano de Alí. "Las escrituras son nuestras, solo nos queda deshacernos de Azad", le asegura su madre muy segura. No se imaginan que Zeynep está escuchando la conversación y acabará echándoles de su casa por ser crueles y malas personas.

Devra necesita estar solo para pensar qué hacer finalmente y decide llamar al mafioso Tekin para proponerle un trato. Él está dispuesto a entregarle a Alí a cambio de que mate a su primo Azad. El malhechor acepta el plan del hijo de Behiye.

Tekin acaba atrapando a Alí y telefonea a Azad para comunicarle que su hermano está con él. El hijo mayor de Zümrut acude a la mansión del criminal para liberar a su hermano y el mafioso intenta acabar con él, pero Azad consigue hacerse con su arma y huir de su casa con su hermano que se encuentra bajo los efectos de las drogas.