Leyla hace creer a los Kirman que Melek está loca y que sus vidas corren peligro a su lado

Leyla no sabe qué hacer para deshacerse de Melek. Ahora, que ha perdido la memoria y todos creen que está loca, finge que la profesora la agrede cuando le lleva comida al cuarto donde permanece retenida. Se provoca ella misma lesiones en la cabeza y en la cara. La hija de Sami niega los hechos, pero Behiye, Zümrüt y Fatma, que acuden a la habitación al escuchar los gritos de Leyla, no la creen. "Ha enloquecido. Casi me mata", asegura la malvada enfermera.

Behiye le cura a Leyla las heridas que ella misma se ha infligido y, en ese momento, llega Devra a la mansión. Al ver así a la joven, pregunta qué ha sucedido y le cuentan que Melek le ha agredido.

El hijo de Kadim se enfada con Leyla. Les pide que no vuelvan a entrar en la habitación de la madre de Zehra. Les recuerda que solo Fatma está autorizada a hacerlo.

Nujin intenta convencer a su nieto para que eche de la mansión a su mujer. "Abre los ojos Devra, Melek fue primero a por Cemal y, luego, intentó dispararte y, ahora, ha ido a por Leyla. ¿Qué mas tiene que pasar?, ¿qué mate a alguien?", le pregunta muy seria la abuela. Pero, Devra no está dispuesto a renunciar a Melek y comunica a su abuela que su esposa permanecerá en casa.

Como Devra no pretende expulsar a Melek de la mansión, alguien de la familia, todo parece indicar que es Leyla, hace creer a los Kirman que la profesora ha secuestrado al hijo de Zehra. Pero, ella no ha sido. La cuna aparece en el patio de la casa y el pequeño se encuentra en la habitación de la hija de Sami.

Zümrüt teme que Melek pueda hacer daño al bebé y, al final, cuando consigue acceder al cuarto de la profesora, respira tranquial al ver que el niño está en perfecto estado. Sin embargo, Nujin pide a uno de sus empleados que ate a la madre de Zehra para que no pueda ocasionar más problemas.

Leyla, con el apoyo de Nujin, Behiye y la madre de Azad, llama a un psiquiátrico para que vengan a por Melek. Acuden a buscarla y la ponen una camisa de fuerza. Aprovechan que Devra no está en la mansión para tomarse esa licencia. Zehra llora desconsoladamente y se siente impotente. No puede luchar contra todos los Kirman.