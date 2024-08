Impactante revelación: Mirza descubre que Zehra es su hija y se reencuentra con Melek

Devra y Alí sospechan que Bahar sabe dónde se encuentra Zehra y deciden secuestrar a su hijo Rüzgar mientras está jugando al fútbol con su hermana en el jardín de casa. Pelin, al ver que su hermano ha desaparecido, se lo cuenta a su madre. A lo pocos minutos, Devra telefonea a la mujer de Mirza para comunicarle que tiene a su hijo y que no lo volverá a ver si no le revela dónde se encuentra la hija de Melek. El hijo de Behiye y Alí solo quieren dar con el paradero de Zehra para llevarse a Cemal a Harmanli.

Bahar no sabe qué hacer. A su marido no le ha explicado lo ocurrido y va a visitar a la profesora a la cárcel. Le cuenta que Devra y Alí han estado en su casa buscando a Zehra y, como no han logrado dar con su paradero, se han llevado a su pequeño. Melek le pide que le cuente a Mirza lo sucedido y le advierte que Devra y Alí son muy peligrosos. "Devra es un psicópata y Alí tiene varios muertos a sus espaldas", le confiesa muy seria.

La madre de Rüzgar no tiene más opción que comunicarle a su marido que su hijo ha sido secuestrado y que Zehra es, en realidad, hija de Melek y suya. Mirza se queda de piedra al conocer la verdad. Mientras tanto, la mujer de Alí es atropellada, con Cemal en sus brazos, mientras está vendiendo flores en la carretera. A ella la tienen que trasladar al hospital y el pequeño es secuestrado por una mujer que se acerca a socorrerla cuando ve que ha sido arrollada por un vehículo.

Mirza visita a Melek en la cárcel después de muchos años sin verse. Su exmarido le pide explicaciones. Quiere saber por qué razón no le contó que tenían una hija en común. La profesora le confiesa que sus padres le dijeron que su bebé había muerto al nacer y que no descubrió que estaba viva hasta hace poco. El comisario culpa a Melek de que Zehra tenga un hijo con tan solo 15 años y ella le planta cara. "Cómo te atreves a decirme que ha sido culpa mía cuando lo he sacrificado todo por nuestra hija", le manifiesta fuera de sí.