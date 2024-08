Duro revés para los Kirman: Azad muere a manos de su primo Devra

Azad y Alí consiguen huir del mafioso Tekin, pero Devra los encuentra y está dispuesto a acabar con la vida del hijo mayor de Zümrut. Sabe que para que él pueda ser el líder de los Kirman su primo debe morir y no le tiembla el pulso. Asesina a Azad con un arma de fuego. Melek, que en ese momento está hablando con el hermano de Alí por teléfono, escucha los disparos y sabe que algo malo le ha ocurrido al hombre al que ama.

Antes de morir, Azad piensa en la última conversación que mantuvo con Melek, en la que la profesora le confesó que seguía enamorada de él e hicieron planes para estar juntos lejos de Harmanli. Cuando el hijo de Cemal fallece, Devra no muestra signos de arrepentimiento. "Tú te lo has buscado", sentencia.

El malvado nieto de Nujin limpia el arma que ha empleado para asesinar a su primo y se la pone en la mano de Alí. El joven está tendido en el suelo inconsciente tras haber consumido drogas. Pero, Devra no se da cuenta que alguien graba todo lo ocurrido con su móvil. ¿Quién será?

Melek sale corriendo de la mansión para ir a buscar a Azad. Ella sabe dónde está porque, minutos antes de que el hijo de Zümrut perdiera la vida, le indicó dónde se encontraba. Cuando llega al lugar de los hechos, la profesora esta fuera de sí. La escena es dantesca. Azad está tirado en el suelo ya sin viday con cinco balazos en su cuerpo y su hermano Alí, desvanecido, lleva en su mano la supuesta arma del crimen.

La madre de Zehra cree que ha sido Alí el que ha disparado a su hermano, pero, cuando el joven recobra la consciencia, le asegura a a Melek que él no ha sido. "No lo recuerdo, pero juro que no he sido yo", le dice en shock a la profesora.

La hija de Sami coge el arma que ha dejado Alí en el suelo y amenaza al joven con acabar con su vida. "Le has quitado la vida a Azad y yo te la quitaré a ti", le dice en tono amenazante.

Al final, Melek no cumple con su amenaza porque llega Zehra y Zümrut y su hija consigue convencerla. "Si matas a alguien irás a la cárcel y no puedo volver a vivir sin ti. Azad no hubiera querido que lo hicieras", le argumenta su hija.