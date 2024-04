¡Tragedia en Esposa Joven!: Suna es asesinada por su hermano mientras Aysel trama el final del padre de Melek

Al morir el marido de Suna, ya no existe ningún impedimiento para que ella y Ali puedan estar juntos, así que los jóvenes deciden huir para empezar una vida juntos. Pero, el hermano de Suna, que es fiel a las tradiciones ancestrales, los está buscando para acabar con sus vidas pese al intento de sus padres para que recapacite. "Prefiero arruinar mi propia vida a pasar el resto de mis días con la cabeza agachada", responde a sus progenitores cuando le persuaden para que perdone a Suna.

Al final, consigue dar con ellos y Suna, para salvar la vida de su novio, se entrega a su hermano. Le confiesa que está enamorada de Ali y que no le importa morir por él. El hijo de Zümrüt intenta convencerle para que baje el arma y perdone la vida a Suna, pero no entra en razón y acaba asesinando a su propia hermana. Ali consigue salvarse gracias a la intervención de Azad que llega justo en el momento en el que el hermano de Suna va a dispararle.

Por otra parte, el padre de Melek está desolado. Ha perdido a su mujer y, ahora, su hija ha descubierto que su pequeña no está muerta al desenterrar la tumba donde, supuestamente, estaba enterrada la niña. Su mundo se desmorona. Pero, lo peor está por llegar. Se presenta en su casa Aysel, la supuesta madre de Zehra, y le acusa de haberla llevado a prisión tras asesinar a su marido y de haberla ocultado que su hija estaba con vida.

Sami intenta explicarle que todo es una mentira que se inventó para ocultar a su hija Melek que ella es la verdadera madre de Zehra y que su bebé murió. La joven no se lo cree y, para cerciorarse de que el fiscal no le miente, telefonea a su abuelo para que le cuente lo que pasó, realmente, con su pequeña. Su versión coincide con la de Sami, pero ella no está dispuesta a perdonarle y, sin mediar palabra, le dispara con la intención de acabar con su vida.

En ese momento, llega Melek junto a Azad y Devra que ha viajado a Estambul para que su padre le revele quién es su hija de una vez por todas. Pero, Aysel sale de la casa sin ser vista e intenta hacer creer que Sami ha intentado suicidarse.