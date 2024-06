Las fechorías de Kadim, al descubierto: Zehra revela a Azad y a Melek la comprometida conversación del padre de Devra con su hijo

Zehra lleva varios días vagando por el bosque tras huir de la casa abandonada donde estaba retenida por Devra. El hijo de la malvada Behiye escondió a la pequeña en ese lugar tras escuchar la conversación que él mantuvo con su padre Kadim en el desván de la casa del viñedo.

Zehra descubrió que Kadim fue el responsable de entregar a Cemal a la organización que le secuestró y se negó a pagar su rescate para convertirse en el señor de la casa. Además, la hija de Melek escuchó como Kadim ordenó a Firat que acabara con la vida de su hermano en la cárcel.

La pequeña está exhausta y se queda dormida en el bosque. Al final, Melek y Azad encuentran a la niña sana y salva, pero muy débil. La profesora quiere llevar a su hija al hospital para que le hagan un chequeo, pero, al descubrir que Devra está allí, la pequeña se niega a ir.

Azad sospecha que su primo ha amenazado a Zehra. La nieta de Sami acaba confesando que escuchó una comprometida conversación entre Devra y Kadim en la casa del viñedo y, como consecuencia de ello, Devra la llevó a una casa abandonada en medio del bosque.

Melek se percata que su hija está muerta de miedo y la anima a que cuente lo que sabe. Zehra les explica todo lo que escuchó y Azad entra en cólera. No puede creer que su tío Kadim haya sido el autor de la muerte de su padre Cemal.

Azad lleva a Zehra hasta el hospital para que le examinen y encuentra en la cafetería a Devra y Behiye. No puede controlarse y pide a su primo y tía una explicación. Devra se queda en shock y Behiye sale del paso asegurando que ellos no han tenido nada que ver con los planes de Kadim.

Para salir impunes de la muerte de Cemal, Behiye muestra a Azad la carta que obligó a su esposo Kadim a escribir, en la que se culpa a sí mismo de la muerte de su hermano. Pero, Azad no entiende por qué razón Devra secuestró a Zehra si no ha tenido nada que ver con el asesinato de su padre. El hermano de Berfin le afirma que lo hizo porque Zehra escuchó la confesión de Kadim y no quería que la pequeña armará un escándalo.

Zümrüt está muy dolida con Kadim, Behiye y Devra. No entiende cómo el hermano de Cemal pudo acabar con la vida de su marido. Azad tiene la respuesta. Kadim lo hizo para ser el líder de los Kirman y para que, años más tarde, lo fuera su hijo Devra.

La madre de Alí ya no puede más y esta vez está decidida a contar a la madre Nujin que Devra es hijo biológico de Fatma, pese a la insistencia de Behiye para no hacerlo. Al final, ¿le revelará a la matriarca de la familia la verdad? De momento, Kadim ya no supondrá una amenaza ni podrá pagar por sus atrocidades. Ha despertado, pero no puede hablar ni moverse, así que, de nuevo, Devra y Behiye vuelven a salir airosos de sus fechorías y parece que ya nadie sabrá que el malvado marido de Melek no es hijo de Behiye y Kadim.