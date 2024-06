La equivocada decisión de Melek para escapar con Zehra puede acarrearle muchos problemas

Melek está desesperada. Le prometió a Zehra que, tras dar a luz, iban a escapar de Harmanli y viajar a Noruega para vivir allí. Pero, nada de eso se ha cumplido. El parto prematuro de su hija y el hecho de que le robaran los pasaportes falsos han repercutido negativamente en su plan de huida. Y, si añadimos que no ha podido vender su casa, la situación se complica mucho más.

Sin embargo, Zehra no sabe nada y cree que va a huir con su madre cuando salga del hospital. La hija de Sami no sabe cómo conseguir dinero para pagar los nuevos pasaportes falsos. La banda criminal, encargada de hacerlos, le pide, ahora, mucho más dinero al saber que es esposa de Devra. Saben que con el malvado hijo de Kadim no se juega y que su vida puede correr peligro, así que han incrementado su precio.

Melek no quiere decepcionar a su hija y decide robar el dinero que posee Zümrüt en su habitación. La profesora no se imagina que es de Azad y acaba apropiándose de él. Ahora, podrá pagar los pasaportes falsos y huir con Zehra. Behiye sorprende a la profesora saliendo de la habitación de su cuñada y la hija de Sami se excusa asegurando que ha entrado en su cuarto para llevar a Zümrüt una chaqueta. La madre de Alí se encuentra en el hospital cuidando a Zehra.

Melek sabe que debe huir lo antes posible para no ser descubierta. Ahora, Leyla, también, supone una amenaza porque ha leído el diario de Zehra y sabe cuáles son sus planes de futuro. La joven ha descubierto que la pequeña y la profesora desean afincarse en Noruega y advierte a Melek. "Si no te vas a Noruega con Zehra, le hablaré a Devra de tu plan y tu vida será un calvario", le dice a la hija de Sami en tono amenazante.

En el fondo, Melek siente un gran remordimiento por haber sustraído dinero de la mansión y por alejar a Zehra de su bebé y así se lo manifiesta a la doctora Zeynep. Su amiga no aprueba que se haya apropiado de dinero ajeno y le desea buena suerte.