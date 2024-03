Devra rechaza casarse con Celal y se enfrenta al severo castigo de su abuela Nujin

Los padres de Devra desean que su hijo se case con Celal Yasar, una joven de buena familia, que aportará estabilidad a la familia Kirman.

El hermano de Berfin no quiere contraer matrimonio con Celal y le pide a su padre que cancele la boda. Kadim entra en cólera al escuchar sus intenciones. Para la familia, sería una deshoran que Devra no diera el sí quiero a su prometida. Su padre le exige que se case con Celal para convertirse en el señor de la casa y el joven accede por su ambición, aunque no la ama.

Comienza la cuenta atrás para celebrar el enlace, y Celal acude con su madre y su suegra Behiye a la última prueba del vestido de novia. Devra las acompaña y, cuando ve a su prometida vestida de blanco, se imagina a Melek y, para disimular su desinterés por Celal, asegura a la joven que está radiante.

Todo está preparado para la boda de Devra y Celal. Van a darse el sí quiero en el zoco comercial y han engalanado el lugar para la ocasión. Se oficia el enlace y el hijo de Behiye se niega a contraer matrimonio con su prometida. No puede quitarse de la cabeza a Melek.

Devra no se arrepiente de lo ocurrido y pide disculpas a su abuela Nujin. La matriarca de la familia acaba propinándole un bofetón delante de los invitados. No está dispuesta a perdonar a su nieto y le asegura que ya no será el señor de la casa. Celal culpa a la profesora de la decisión tomada por Devra. La joven jura acabar con la vida de la hija de Sami.