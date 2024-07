Devra descubre el secreto mejor guardado de Fatma: ¡es hijo de Sehmuz y hermano de Zeynep!

Devra está buscando al hijo de Sehmuz tal y como prometió a Şiyar, el malvado hombre que quiere acabar con su primogénito y, casualmente, encuentra en la habitación de Fatma su carnet de identidad y su nombre no coincide con el suyo. El líder de los Kirman sospecha de ella y quiere que le aclare quién es realmente.

Después de tantos años guardando silencio y velando en la sombra por la seguridad de su hijo Devra, Fatma acaba confesándole que Sehmuz era su padre. Todo se complica porque Şiyar, un criminal muy peligroso, quiere dar con el paradero de su hijo, para acabar con su vida y resulta que el primo de Azad es la persona que está buscando. Fatma llora desconsoladamente porque teme que a su primogénito le pueda pasar algo malo.

A Devra le cuesta asimilar que Behiye y Kadim no son sus padres biológicos, pero todavía hay más secretos que el joven no conoce. Fatma acaba revelándole, además, que la doctora Zeynep es su hermana.

De la noche a la mañana, el marido de Melek descubre que tiene una familia que no conocía. Está confuso y promete a Fatma no revelar a nadie cuál es su verdadera identidad. Si Şiyar llegará a enterarse de que él es su hombre, no le temblaría el pulso y su vida correría un grave peligro.

De hecho, el delincuente no para de presionarlo. Gracias a Şiyar, el hermano de Berfin descubrió que Zehra seguía viva y pudo evitar que la pequeña y su madre Melek pudieran huir de Harmanli. El delincuente le ayudó a encontrarlas a cambio de que él le revelará quién es el hijo de Sehmuz. ¿Şiyar acabará descubriendo que Devra es el hombre que busca?, ¿la vida de Devra correrá peligro?