Devra ve a Azad en todos los rincones de la casa y decide poner a la venta la mansión

Devra tiene remordimientos de conciencia tras haber asesinado a Azad. Después de su muerte, el malvado hijo de Kadim ve a su primo por todos los rincones de la mansión y ya no lo soporta más. Su madre Behiye le sorprende llorando y le pregunta qué le pasa y, cuando el joven le explica lo ocurrido, su progenitora le anima diciendo que Azad se merecía morir. "No tenías elección. Azad tenía que morir", le asegura sin ningún pesar. En el fondo, a Behiye lo único que le importa es tener una vida de lujo y comodidades al precio que sea.

Después de darle vueltas, Devra decide poner a la venta la mansión y pide a Leyla que se encargue de la gestión. Su mujer está pletórica de felicidad. Desea una casa con piscina y va a buscar una propiedad de esas características cuando vengan la vivienda de los Kirman. Fatma le pide a su hijo que recapacite y no se deshaga de la casa familiar. Sabe que su abuela jamás podrá perdonárselo, pero el hijo de Kadim ya ha tomado una decisión y no está dispuesto acceder. "Aquí veo a Azad por todas partes y no vivo tranquilo", le asegura a su madre biológica.

Fatma está muy triste porque Devra quiere deshacerse de la mansión y no duda en contárselo a Zümrut y Nujin. La matriarca de la familia acude hasta la que fuera su casa para mostrar su malestar por su venta y se enfrenta a Behiye. "Eres una insolente, lo que has hecho no tiene perdón", le asegura a su nuera muy enojada. Y, continúa diciendo: "Solo espero que algún día pagues por tu maldad. No te mereces volver a ver la luz del día", le confiesa la abuela antes de abandonar la vivienda.

Behiye, que está con unas amigas en casa, excusa el comportamiento de Nujin asegurando que la matriarca de los Kirman tiene pérdida de memoria y ya no recuerda que quería vender la mansión.