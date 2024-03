Devra abre su corazón y comparte con Azad sus sentimientos hacia Melek

Devra se va de la boda tras rechazar casarse con Celal y Azad le acompaña. No quiere dejar solo a su primo en un momento así. El hijo de Behiye ha deshonrado a su familia y sabe que su abuela Nujin está muy disgustada con él. Pero, por una vez en su vida, ha hecho caso a su corazón y no se ha dejado llevar por la ambición. Nunca ha amado a Celal y no estaba dispuesto a casarse con ella, aunque eso implique no ser el señor de la casa. Su corazón pertenece a Melek.

Azad y Devra se refugian en una casa perdida en medio del bosque y el hijo de Kadim, por primera vez, se sincera con alguien y lo hace con su primo. Le confiesa que está locamente enamorado de otra mujer que no es Celal. "¿Conoces alguna mujer que haga que te duela el pecho y que verla feliz sea lo más importante?", le pregunta al hermano de Ali.

Azad está intrigado por saber quién es la joven que le ha robado el corazón. Devra no le revela su identidad, pero sí le asegura que es una mujer muy especial para él y que está decidido a declarle su amor.

El hermano de Dicle le anima a hablar con ella, aunque no se imagina que se trata de Melek a la que a punto estuvo de pedir matrimonio y a la que renunció por convertirse en el líder de los Kirman para acabar con las injusticias y las tradiciones ancestrales familiares. "Vas a tener que hablar con ella. Callar puede quemarte por dentro. Si quieres ser feliz, no dejes que nada te detenga. Ama con libertad", le aconseja Azad a su primo.

Devra no está dispuesto a ocultar sus sentimientos por Melek, así que, cuando llega a la mansión y su madre le pide explicaciones por no casarse con Celal, el joven le confiesa que quiere a Melek. Behiye no da crédito a lo que está escuchando y piensa que su hijo ha perdido el juicio.