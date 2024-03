Confesión de amor: Devra pone en juego su vida por Melek y le revela sus verdaderos sentimientos

Celal se ha vuelto loca. No concibe que Devra no se haya casado con ella. Culpa de lo ocurrido a Melek y no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, así que, en un arrebato de ira, acude a la casa de la hija de Sami para acabar con su vida. La madre de la joven teme que vaya a cometer una locura por su sed de venganza hacia Melek, así que telefonea a Devra y le pide que vaya a casa de la profesora.

Devra acude lo antes posible hasta la vivienda de Melek y allí se encuentra a su exprometida. La joven está muy alterada y le pide explicaciones por no haberse casado con ella. "Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos casado. ¿Qué tiene ella que yo no tenga?", le pregunta Celal al hijo de Kadim.

Devra intenta calmarla sin éxito y la joven, que lleva un arma en la mano, acaba disparando a Melek, pero Devra, para protegerla, se pone en medio y acaba malherido.

Al primo de Azad lo trasladan al hospital. Su vida corre peligro, pero, al final, los médicos consiguen estabilizarle tras operarle. Melek, que se encuentra allí, escucha como el hermano de Berfin la llama entre susurros y Behiye, que está en la habitación con él, le pide que se olvide de ella. "Devra, Melek es un amor imposible", le asegura su madre. La hija de Sami se queda sorprendida al escuchar la conversación, jamás hubiera imaginado que el primo de Ali estaba interesado por ella y abandona el hospital.

Cuando Devra se recupera, se acerca hasta la nueva escuela de lectura que el profesor Ibrahim, Azad y Melek han abierto para formar a los niños de familias con pocos recursos económicos. El joven, que ya ha perdido todo por lo que siempre ha soñado como ser el señor de la familia Kirman, se sincera con Melek y le confiesa que la ama y que desea envejecer a su lado.

La profesora no siente lo mismo por él, sigue enamorada de Azad. "Yo no puedo corresponderte de la misma forma", le confiesa al hermano de Berfin. Pero, él no está dispuesto a darse por vencido y seguirá luchando por su amor.