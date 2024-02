Los celos de Celal hacia Melek llevan a Devra a tomar una decisión drástica sobre su compromiso con ella

Devra está locamente enamorado de Melek y ya no sabe cómo conquistar a la profesora. La joven lo ve como un hombre despiadado y no confía en él, así que cualquier intento por parte del hijo de Kadim de ganarse su corazón es inútil.

Melek no acepta el reloj que Devra le regala y el joven le pide que se lo quede y que haga con él lo que considere apropiado. Le anima a venderlo si necesita dinero para el local que está reformando para dar clases a los niños de las familias más vulnerables del pueblo. El nieto de Nujin no se percata, pero su prometida Celal, que cree que el hijo de Behiye está interesado en Melek, le sigue y, al ver el detalle que tiene con la profesora, hace que estalle de celos.

Celal coincide con Melek y, fuera de sí, le pide que deje de perseguir a Devra. "No vuelvas a acercarte a él", amenaza a la hija de Sami.

Devra, cuando descubre el encontronazo de Celal con Melek, habla con su prometida. Está muy enojado con ella y está decidido a no casarse con la joven. "No tenemos nada tú y yo. Cuando lleguemos a casa, te quitarás la alianza y dirás que no te quieres casar conmigo", le comenta muy seriamente.

Celal regresa a casa y, entre lágrimas, confiesa a su madre que Devra quiere anular su compromiso con ella. Le revela a su madre que no puede vivir sin él. Su madre le anima a que se olvide de él, pero a la joven se le ocurre un plan para someterlo a su voluntad. ¿En qué está pensando?