Azad queda en libertad y Devra vuelve a salir airoso: Samil se declara único culpable de transportar droga en el camión

Los Kirman esperan impacientes la llegada de Azad a los juzgados. El hijo de Zümrüt está acusado por nacotráfico. El joven llega en un furgón policial y todos le arropan minutos antes de ser juzgado.

Mientras tanto, Kadim llega hasta el lugar acompañado de Samil, el conductor que llevaba en el camión, con destino a Irak, 20 kilos de droga en su interior. El hombre debe testificar a favor de Azad para que pueda ser declarado inocente de los cargos que se le imputan.

Azad ya está ante el juez y, cuando Samil está a punto de entrar en la sala, Devra le amenaza con acabar con su vida si exculpa a su primo de tráfico de drogas y le pide que abandone el juzgado antes de que alguien pueda verlo allí, pero, en ese momento, aparece Nujin y cree que su nieto ha conseguido que Samil testifique a favor de Azad.

Comienza el jucio y llaman a Samil para que declare que Azad es inocente. El hijo de Zümrüt espera que el hombre confiese ante el juez que Devra le tendió una trampa y a su hermano Alí también. Pero, como tiene miedo al hermano de Berfin, asegura al magistrado que él es el único responsable de transportar droga en el camión.

Tras la la declaración de Samil, el juez dicta sentencia. El hombre deberá cumplir una condena de 10 años de cárcel por el delito de tráfico de drogas en Irak y Azad es declarado inocente. Una vez más, Devra sale airoso de sus fechorías.

Nujin y Zümrüt están pletóricas de felicidad al quedar Azad en libertad. Pero, a Melek y a Kadim les da rabia que Samil no haya acusado a Devra de introducir droga en el camión.

La matriarca de los Kirman desea hacer una cena familiar en honor a Azad, pero el joven no está por la labor. No puede olvidar el daño que el hijo de Behiye le ha causado. "No olvidaré lo que me han hecho", asegura Azad mirando fijamente a su primo.