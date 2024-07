Azad está sorprendido tras enterarse de lo ocurrido con Melek y que nadie le dijera nada en casa

El intento de suicidio de melek ha corrido como la pólvora. Aunque en el fondo se trató de un intento de asesinato de Leyla, nadie ha creído la versión de Melek pues están convencidos que su situación psicológica no es buena y se inventa muchas de las historias. Sea como fuere, ella sigue viviendo un auténtico calvario en la mansión y todos la tratan por loca, excepto Devra que ha prometido cuidarla y no separarse de ella hasta que no se recupere. Devra también cree que Melek intentó suicidarse. Ahora, intentan atacar a Melek a través de su hija Zehra a la que quieren mandar lejos con Alí.

Por su parte, Azad no sabe nada de lo que ha ocurrido en la mansión y es Zeynep la que le tiene que contar lo sucedido. Azad no se puede creer que Melek haya intentado suicidarse, pues no la ve capaz. Azad sabe que Melek ha luchado mucho por estar con su hija y es muy feliz junto a ella. No puede creer que haya intentado quitarse la vida.