Azad y Devra no ocultan su cariño por Melek y se deshacen en muestras de amor hacia ella

Zehra sigue hospitalizada recuperándose de su intento de suicidio tras arrojarse al río. Melek desea empezar una nueva vida con su hija en Estambul, pero no se imagina que los Kirman van a hacer todo lo posible por impedírselo.

Rashit y sus hombres aprovechan, que la pequeña está sola en el hospital, para capturarla y llevarla de regreso a la mansión familiar.

Cuando Melek llega al centro sanitario y no ve allí a su primogénita, se pone en contacto con Azad para que le ayude. El hijo de Cemal sospecha que la pequeña está en casa con su abuela Nujin y va en su busca. Sus sospechas son ciertas. Zehra está encerrada en la habitación donde Ali abusó de ella y la pequeña está conmocionada. No puede quitarse de la cabeza lo que ocurrió con el hijo de Zümrüt.

Melek llega a la mansión para llevarse a su hija y la matriarca de los Kirman se opone tajantemente, pero Azad sale en defensa de la profesora y le entrega a su hija. Nujin está enojada con su nieto, no puede entender su comportamiento y le advierte que, si abandona la casa junto a Melek, dejará de pertenecer a la familia Kirman y no será bienvenido en la mansión. "Ninguna tradición debería separar a una madre de su hija", le asegura a su abuela.

Azad está tan enamorado de Melek que no duda, ni por un instante, renunciar a su apellido Kirman por el amor de la hija de Sami, así que abandona su hogar familiar para empezar una nueva vida junto a la profesora y Zehra.

Devra descubre que Nujin ha enviado unos hombres a casa de Melek para llevarse a la pequeña de nuevo a la mansión y decide presentarse allí para proteger a ambas. La joven le confiesa que se va a ir a vivir a Estambul con Azad. En ese momento, Devra se pone celoso y pierde el control. "He renunciado a todo y he arriesgado mi vida por ti. Azad no te ama como yo", le asegura a Melek.

Sin embargo, el corazón de la profesora pertenece a Azad desde hace ya mucho tiempo y ella le confiesa que no le ama. "No te quiero. Eres un matón y todos tus favores siempre los has hecho esperando algo a cambio", le revela al hijo de Behiye y Rashit.

En ese momento llega Azad que ha ido con Ali a firmar los papeles de divorcio para que su hermano y Zehra puedan comenzar una nueva vida por separado. El hijo de Zümrüt se queda helado al escuchar como su primo le confiesa que siempre ha estado enamorado de Melek. Azad entra en cólera y golpea a Devra. "Quiero a Melek más que tú", le afirma al hijo de Cemal. Azad le pide que se vaya. Ya no quiere volver a verlo.

Melek y Zehra presencia la pelea entre ellos, pero la profesora tiene claro que Azad es el hombre con el que quiere pasar el resto de su vida y así se lo revela. Además, le pide perdón por no confesarle que Devra estaba enamorado de ella. ¿El hermano de Berfin permitirá que Azad y Melek sean felices juntos?