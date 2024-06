Azad le comunica a Melek que Zehra no ha muerto: así reacciona al descubrir que su hija está viva

Melek visita la tumba de su hija Zehra. Está muy triste sin ella. Tenían pensado irse a vivir muy lejos de Turquía y empezar una nueva vida juntas. No se imagina que su hija está viva y que le ha seguido hasta el cementerio.

Azad y Devra llegan al camposanto por separado. El hijo de Zümrüt, al ver allí a la pequeña, la esconde para que el malvado hijo de Kadim no vea a Zehra. Si eso ocurriera, Melek y la niña jamás podrían huir de allí.

Azad se lleva a la pequeña del cementerio y Devra le pide a Melek que no se vaya de Harmanli. "No aguanto la idea de no volver a verte más. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. No me dejes por favor", le suplica a su esposa. Pero, la profesora lo tiene claro. No quiere estar a su lado, solo siente animadversión por él. "Sabes lo que veo cada vez que te miro, veo a quién me quitó a mi hija. Nunca te lo perdonaré", le contesta la joven.

Al día siguiente, Melek se va de la mansión con la intención de no volver a ver a los Kirman. Devra está desesperado. No puede vivir sin ella, así que le pide a su mujer que le deje ir con ella. "Lo dejaré todo por ti. Mi familia, mi apellido y esta casa mientras esté junto a ti", pero la hija de Sami vuelve a rechazarle.

Ya en el aeropuerto, Melek está a punto de embarcar, pero Azad llega a tiempo para comunicarle que su hija sigue con vida. Le explica, con sutileza para que no le impacte la noticia, que Zeynep y él idearon un plan para hacer creer a los Kirman que Zehra había fallecido. Pero, que, en realidad, su hija está viva.

Al principio, no se lo cree, pero, cuando ve a la niña con Zeynep escondidas tras una columna, Melek se queda en shock. En ese momento, aparece Devra en la terminal para evitar que la joven se marche. El malvado hijo de Behiye, al ver a Azad allí, entra en cólera y se enfrenta a su primo. Cree que su esposa se iba a fugar con el hermano de Alí.

Zeynep sale en defensa de Azad y le hace creer a Devra que habían acudido al aeropuerto para convencer a Melek de que no se fuera de Harmanli. La doctora asegura al hijo de Kadim que la profesora no debe viajar en el estado en el que se encuentra. La profesora, que está en shock tras descubrir que Zehra sigue viva, acaba desmayándose y Devra decide llevarla de nuevo a la mansión hasta que se recupere.

Cuando consigue recuperar la conciencia, la hija de Sami le pide explicaciones a Zeynep por haberla ocultado que Zehra no ha muerto. La doctora le revela que urdió un plan con Azad para que los Kirman creyeran que la pequeña estaba muerta. La profesora quiere ir a ver a su hija, pero, de momento, es mejor esperar a que todo se calme para que Devra no sospeche nada. Lo que sí hace Melek es hablar con Zehra por teléfono y se convierte en un momento es muy especial. Volver a escuchar la voz de su hija, la hace muy feliz.