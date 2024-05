Ali busca venganza y consigue que Melek acabe entre rejas

Tras clavar Zehra unas tijeras a Ali en la espalda, Melek y su hija huyen del hospital donde estaba la pequeña ingresada tras ser agredida por el hermano de Azad. Zeynep les ayuda a escapar activando la alarma de incendios.

La hija de Sami es consciente de que la policía y los hombres que trabajan para Devra las estás buscando y no sabe dónde ocultarse con Zehra. Al final, encuentran una casa medio derruida y se esconden allí para no ser vistas. Todo parece ir bien hasta que la niña enferma. Tiene muchísima fiebre y la profesora no dispone de medicinas para tratarla, así que recurre a su amiga, la doctora Zeynep.

La joven acude hasta el lugar donde se encuentran ocultas y, tras suminitrar medicamentos a la pequeña, aconseja a Melek trasladar a su hija al hospital para recibir atención médica, ya que su estado de salud se está agravando.

Al final, la profesora lleva a Zehra al hospital para que sea atendida debidamente. Al llegar a la clínica, la policía detiene a la hija de Sami al creer que ha sido ella la autora de la agresión a Ali.

El hermano de Azad acusó a Melek de intento de asesinato en lugar de a Zehra tras pedirle su abuela Nujin que así lo hiciera. La matriarca de los Kirman detesta a la hija de Sami y desea que desaparezca de sus vidas para siempre.

Zeynep acude a la comisaría a visitar a su amiga Melek que se encuentra en un calabozo retenida. La profesora está preocupada por el estado de salud de su hija y, cuando la médica, le comunica que ya está recuperada y que le van a dar el alta, la hija de Sami comienza a preocuparse. Teme que Ali se ensañe con ella. "Seguro que Ali le hará daño. Nunca la van a dejar tranquila los Kirman. Zehra está en peligro. Tengo que salvarla. No puedo rendirme", le asegura a Zeynep muy angustiada.