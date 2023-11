Ömer advierte a Ozan sobre el peligro que supone esconder a Cemre

Ozan no ha tenido un buen día. Le han despedido del periódico tras una publicación en la que insinuaba que alguien había hecho daño a una mujer durante el incendio. A pesar de que no dio nombres, alguien llamó a su director para que retiraran la publicación y tomaran las medidas adecuadas con el responsable del artículo. Aunque Ozan no lo sabe, la persona que está detrás de esa llamada es Iskender, el hasta hace poco novio de Rüya.

Esto aumenta las sospechas de su amigo Ömer que ha recibido en su tienda la visita de un misterioso hombre que preguntaba por Cemre. Uniendo cabos, Ömer sospecha que ambos casos están relacionados y advierte a Ozan del grave peligro que corre si sigue con su plan de esconder y ayudar a Cemre.