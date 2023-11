Alí toma la decisión de marcharse lejos para intentar olvidar lo sucedido con su prometida Çicek

Çicek y Ali estaban prometidos y tenían planes de boda. Se conocieron en la mansión de Rüya y de sus padres y desde que se encontraron surgió la química entre ellos. Ambos eran una pareja sencilla y feliz. pero el incendio de la discoteca lo cambió todo para siempre.

En su afán por escapar, Iskender empujó a Çicek a las llamas para poder salir él y Çicek quedó gravemente desfigurada por las llamas. Ahora la vida para ella y para Ali ha dado un giro de 180 grados. Alí no sabe qué hacer, pero tiene claro que no puede permanecer en la mansión de la familia de Rüya ni un minuto más. Ha empaquetado todo y le dice a Rüya que se marcha de allí para siempre y no volverá jamás. Alí está desolado y hundido,

Rüya le pide que se quede un tiempo y que intente encontrar trabajo, aunque Alí no parece en condiciones de poderlo hacer. Por eso, ella se ofrece a buscarle un empleo.