Soner, el antiguo novio de Ezgi, descubre el engaño

Soner rompió la relación con Ezgi de la noche a la mañana después de varios años juntos. Ezgi siempre se preguntó el por qué. El caso es que Soner, al poco tiempo empezó a salir con otra chica y enseguida le pidió matrimonio. Cuando Ezgi lo descubrió no se lo podía creer. No sólo su ex novio se había comprometido con otra chica, sino que la había dejado embarazada. Ezgi no entendía nada.

Ahora las cosas han cambiado radicalmente, pues Soner vuelve a estar soltero después de dejar a la chica con la que estaba tras perder esta su bebé. Soner se lamenta por haber dejado escapar a Ezgi, pero descubre el gran secreto de su antigua pareja.