¿En qué piensa Ezgi? Ha sido un día muy intenso

La fiesta ha terminado y parece que Ezgi ha tenido cierto éxito, aunque ella no está muy segura de ello. Serdar no ha parado de llamarla en toda la tarde desde que dejó la fiesta y ella, siguiendo los consejos de Özgur, no le ha cogido el teléfono.

Sin embargo, la insistencia en las llamadas de Serdar está volviendo loca a la pobre Ezgi que decide visitar a su vecino para consultarle qué es lo que debe hacer en este caso. Ha sido un día muy intenso y Ezgi está agotada.