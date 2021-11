Özgur y Ezgi llegan a un acuerdo para contentar a sus madres

La madre de Ezgi está convencida de que el nuevo novio de su hija es una gran noticia. El problema es que ese novio todavía no lo es y parece que no lo será nunca, porque Ezgi no ha sabido conquistarle debidamente.

Por su parte, Özgur ha mentido descarádemente a su madre asegurándola que tiene novia formal. Quiere evitar la encerrona que le ha preparado su madre, llenando la boda de su hermana Erbu con solteras de todos los lugares del mundo.

Es momento de apoyarse mutuamente. Así que Ezgi le pide ayuda a Özgur para reconquistar a Serdar y, a cambio, Özgur le pide que sea su novia formal al menos el día de la boda de su hermana.