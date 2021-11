La madre de Ezgi cree que su hija tiene nuevo novio

La operación búsqueda de novio para Ezgi ha comenzado. Cansu está decidida a que su prima acabe saliendo con Serdar, el médico que la atropelló hace un tiempo, y ya ha pactado con ella que se verán en una fiesta el fin de semana.

Annecim, la madre de Ezgi, la llama para felicitarla por haber encontrado nuevo novio, pero Ezgi no se atreve a decirle que todavía no hay nada y que no está segura de salir con él.