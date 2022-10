Henry se recupera poco a poco de su trastorno alimenticio y Susanne conoce a la nueva veterinaria del zoo

¡Henry ya se encuentra mucho mejor! La doctora Susanne se presenta en el zoo, pero no puede trabajar por una gran lesión en el cuello. Aunque ya no es su trabajo ser la veterinaria del zoo, va para observar y echar una mano a sus compañeros y ayudar en lo que sea necesario. Al estar de baja por lesión, no debería ir a trabajar y topa con la nueva directora.

Susanne se acerca a la oficina para conocer a la nueva directora del zoo. Ahora mismo la directora tiene mucho trabajo y es todo muy novedoso para ella, aunque parece ser que tiene tiempo para todos menos para Mertens. La dice de quedar por la noche para tomar una copa aunque Susanne lo rechaza.