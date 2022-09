Un hombre se juega la vida con las avestruces en el zoo

Jeanette está pasando un día muy agradable en el zoo junto a su hijo, cuando se encuentra a Pit, su nuevo novio. El niño no tolera mucho que Pit quiera tener una relación con su madre porque no le ve como figura de padre. En el momento que saluda a su madre, el niño no para de llamar la atención. Es ahí cuando coge las llaves del coche de su madre y las tira al cercado de las avestruces.

Pit se tira corriendo a por la llaves cuando inconscientemente, no sabe que corre un gran peligro. Las avestruces se están reproduciendo y no es la mejor etapa para tentarlas.