El bebe alce del zoo tiene un trastorno metabólico muy grave

En el zoo un bebe alce tiene un trastorno metabólico. Los alimentos almacenados pasan por una supervisión especifica para ver que todo está en perfecto estado. Los alces tienen un intestino bastante delicado por lo que probablemente haya podido coger alguna infección. Los veterinarios tienen la sensación de que destetaron al bebe antes de tiempo.

Una alimentación controlada y un pienso de fácil digestión es lo que tomará ahora para poder saber qué es lo que realmente le pasa. La hinchazón de las patas ha bajado pero aún así no está en su mejor forma. Es un animal muy sensible.