La peculiar manera en que Alí se comunica con los pacientes y sus familiares pone al hospital en una situación comprometida

La manera en que Alí se relaciona con los pacientes y sus familiares pone al hospital Berhayat en más de un aprieto. El joven carece de habilidades sociales para expresarse y le cuesta comunicarse con la gente, por lo que, cuando visita a un paciente junto a su superior, Ferman, y sus compañeros, Emir y Nazli, no se anda con rodeos y les informa directamente sobre su pronóstico.

Uno de los casos más sonados es el de una mujer con obstrucción intestinal que lleva cuatro días vomitando. La paciente tiene un tumor maligno entre el riñón y la aorta, y su pronóstico no es alentador. Mientras Ferman emplea el tacto para decirle que su vida pende de un hilo, Alí le comunica de forma directa que su tumor es incurable. El novio de Beliz lo reprende por su manera de hablar con los pacientes y le pide que sea más cuidadoso al informarles, pero Alí no acaba de entenderlo. Para él, lo más importante es no mentirles, por cruel que sea la realidad.

Situaciones como esta se repiten constantemente. En una ocasión, Emir y el protegido de Adil atienden a un hombre que acaba de sufrir un ataque al corazón. En lugar de tranquilizar al paciente, Alí le explica sin filtros que, tras haber sufrido dos infartos de miocardio, está a un paso del paro cardíaco. Su comentario hace que el enfermo entre en pánico y se esconda en el hospital para evitar el tratamiento.

Otro problema que tiene Alí es que se involucra demasiado en los casos que atiende en el hospital, especialmente en el de una niña que ingresó por un fuerte dolor abdominal provocado por una torsión intestinal y fue dada de alta precipitadamente. Al revisar su analítica, Vefa se presenta angustiado en la casa de los padres de la pequeña para advertirles de que su primogénita podría morir si no se tomaban medidas urgentes. Su diagnóstico resultó acertado y, gracias de nuevo a su instinto, la niña logró sobrevivir.