Nazli se convierte en el pilar fundamental de Alí, tanto dentro como fuera del hospital

La llegada de Alí al hospital Berhayat causó un gran revuelo entre los médicos. Su autismo y su particular forma de ver la vida no le han puesto las cosas fáciles, y algunos especialistas, como Ferman, no veían con buenos ojos que Vefa formara parte del equipo de residentes de la clínica. Sin embargo, gracias al apoyo de su protector Adil y de su compañera Nazli, su adaptación ha sido más llevadera.

Nazli, una joven residente de gran corazón y sensibilidad, ha velado por el bienestar de Alí desde el primer día. Tiene un profundo aprecio por su compañero y no soporta verlo sufrir. En su primer día de residencia, Alí recibió una dura reprimenda de Ferman. Movido por su instinto, Vefa se interesó por el caso de un niño al que habían operado para extirparle un quiste en la vesícula biliar. Al ver que el pequeño no dejaba de vomitar, decidió intervenirlo sin consultar a su superior. Este acto hizo que el novio de Beliz estallara en cólera y lo humillara delante del equipo de cirujanos.

Alí quedó profundamente afectado, pero Nazli estuvo a su lado para apoyarlo. Le hizo entender que no podía operar, sin la aprobación de su superior, a un paciente sin ver primero su historial.

Sin embargo, el apoyo de Nazli no se limita al hospital. La joven desea que Alí se integre con sus compañeros y, para lograrlo, lo engaña sutilmente para que acuda al bar donde todos se han reunido. Al principio, Alí se asusta al ver a tanta gente, pero gracias a la insistencia de Nazli, se queda un rato.

Durante la noche, Alí le confiesa a su compañera que le cuesta confiar en las personas. Ella, con ternura, le promete que jamás lo traicionará: "Si me dejas ser tu amiga, no te romperé el corazón, te lo prometo."

Pero la tranquilidad dura poco. Açelya, amiga de Nazli y enemiga declarada de Alí, le insinúa que sus compañeros solo han acudido al bar porque Nazli lo pidió encarecidamente. Además, va más allá y le dice que él nunca encajará entre el personal del hospital. Estas palabras hieren profundamente a Alí, desencadenándole una fuerte crisis.

Una vez más, Nazli está junto a él, brindándole su apoyo incondicional. Ferman, que llega en ese momento para tomar algo con su equipo, lo encuentra fuera de sí. Afortunadamente, gracias a las indicaciones telefónicas de Adil, logran estabilizar a Alí y llevarlo a casa.