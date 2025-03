Alí encuentra en su joven paciente al hermano que perdió y logra sanar su corazón

Llega al hospital un niño con un brazo roto y, al realizarle un TAC, Alí cree que tiene un tumor cerebral inoperable. El pequeño le recuerda mucho a su hermano, por lo que se implica profundamente en el caso.

Los padres del niño no quieren que su hijo sepa que su vida pende de un hilo, pero Vefa no puede ocultarle la verdad y le explica que tiene un cáncer terminal. Sin embargo, el protector de Adil se sorprende al descubrir que su paciente ya lo sabe.

Una noche, Alí encuentra al pequeño en un pasillo del hospital, mirando por un enorme ventanal. El niño está sufriendo por su madre; sabe que ella lo está pasando mal con su enfermedad y cree que, cuando él ya no esté, sus padres pasarán página. Pero Vefa le asegura que eso nunca ocurrirá: "No pasará un día en que no piensen en ti", le dice con ternura. Conmovido, el niño lo abraza en busca de consuelo. Para Alí, estar cerca de él es como si la vida le hubiera dado la oportunidad de reencontrarse con el hermano que perdió cuando era solo un crío.

Vefa no se rinde y se niega a aceptar que su joven paciente vaya a morir. Con la ayuda de Nazli, le extraen líquido de la médula ósea y, una vez más, Alí da en el clavo: el pronóstico del niño es erróneo y va a conseguir sobrevivir. Ferman permite a Alí informar a los padres sobre los nuevos resultados y ellos no pueden evitar emocionarse al saber que su hijo no va a morir.

Alí se siente orgulloso de haber salvado la vida del niño y se despide de él leyéndole un fragmento de un libro que regaló a su hermano cuando eran pequeños. De alguna manera, Vefa quiere cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante, algo que hasta entonces no había logrado. Siempre había vivido con recuerdos constantes de su hermano. No pudo despedirse de él y eso lo marcó de por vida, pero al hacerlo con el pequeño al que ha tratado en el hospital, siente que, de alguna forma, también lo ha hecho con su hermano.